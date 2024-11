Ennesimo raid predatorio ai danni di un bar tabacchi tra capoluogo e hinterland. Nel mirino dei malviventi l’esercizio commerciale all’interno della stazione di servizio in via Sturzo. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica, forzando una serranda saracinesca, verosimilmente con l’impiego di un flex per poi penetrare all’interno del bar tabacchi dal quale sono state asportate alcune stecche di sigarette e poi si sono dati alla fuga. Sul posto intervento di una Volante della Polizia di Stato che ha avviato le indagini, cui potranno contribuire gli occhi elettronici presenti in zona.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia