Fisco: Fratoianni, ‘patrimoniale? Questione di giustizia sociale e di buonsenso’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Patrimoniale? Io penso assolutamente sì, continuo a pensare che non c’è ragione al mondo che possa impedire una soluzione di questo genere, faccio un esempio: in questo Paese ci sono poco più di 70 persone che hanno un patrimonio complessivo di oltre 300 miliardi, ora di fronte a dati che hanno questa dimensione e di fronte ad una forbice della diseguaglianza che è sempre più larga si può intervenire? C’è poco da fare , si deve intervenire specificamente sugli enormi patrimoni”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start.

“A chi ha queste grandi ricchezze – prosegue il leader di SI – possiamo chiedergli un piccolo sforzo? È una questione di buon senso, si tratta di intervenire – conclude Fratoianni – perché quelle enormi ricchezze possono essere in parte redistribuite”.