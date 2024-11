La notte migliore per ritrovare sé stessi, le proprie certezze e ogni minima consapevolezza. Per avvisare le avversarie e sfruttarne i passi falsi dopo un pari, contro il Crotone, che ha lasciato sul percorso rabbia e rimpianti. Riparte dal ‘Vigorito’ la maratona del Benevento: il terzo impegno in nove giorni della Strega consegna la Turris tra i nuovi ostacoli giallorossi. Avversario da non sottovalutare nonostante una situazione complicata sia a livello di società che di classifica. Sono 8 i punti conquistati dai corallini nelle ultime 4 partite, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi: la squadra di Conte è nel suo miglior momento stagionale.

