Alluvione Spagna, “in parcheggio Valencia solo auto vuote”. Nuova allerta meteo

(Adnkronos) – Mentre la situazione meteo in Spagna e in particolare nella regione di Valencia – dove continua a piovere – preoccupa ancora, una notizia rassicurante arriva dai vigili del fuoco che sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia. “Non sono stati trovati cadaveri” e “sono tutte vuote” le auto ispezionate, hanno affermato a ‘El Paìs’.

”Da ieri pomeriggio siamo riusciti a entrare con canoe, barche, droni e a piedi”, ha spiegato uno dei vigili del fuoco. I soccorritori parlano di decine di auto, 50 o 60, ben lontane dalle centinaia di cui si parlava sui social. ”Ieri abbiamo percorso tutto il parcheggio e per fortuna non abbiamo trovato nessun corpo”, ha spiegato. L’acqua in questo momento è alta fino alle ginocchia.

Quanto ai dispersi non è possibile “fornire un numero davvero attendibile”, ha chiarito stamani il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska. In un’intervista a a Tve ha però ribadito che i decessi confermati sono 217.

“Per molte circostanze non possiamo fornire un numero veramente attendibile – ha affermato parlando dei dispersi – In primo luogo ci sono denunce, poi ci sono comunicazioni secondo cui non è stato possibile mettersi in contatto con alcune persone, quindi determinare il numero delle persone scomparse non è facile e pertanto è meglio non precisarlo, non fissare un numero”.

Intanto l’allerta arancione persiste nella Comunità Valenciana e in Catalogna: sono previste infatti abbondanti piogge. “Pericolo notevole questo lunedì mattina nelle zone costiere e immediatamente vicine alla costa della Catalogna: si registrano piogge molto intense che potrebbero protrarsi per gran parte della mattinata”, si legge in un post su X dell’Agenzia meteorologica spagnola Aemet.

In Catalogna e nelle provincia di Castellon sono attesi 50 litri di pioggia per metro quadrato in un’ora, forti temporali e il rischio di grandine. Anche le province di Aragona ed Estremadura sono sotto allerta precipitazioni, con livello di rischio giallo.