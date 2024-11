4 novembre: M5S, ‘per uomini e donne con stellette in manovra solo briciole’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate il Governo si spertica in attestati di stima e sostegno per i nostri militari. Ma nei fatti l’attenzione questo Esecutivo di patrioti da operetta mostra scarso rispetto per il lavoro di donne e uomini con le stellette. Lo dimostra questa manovra che, mentre stanzia 39 miliardi si investimenti in armamenti per il prossimo triennio -una montagna di miliardi che aumenterà i già enormi profitti dei fabbricanti d’armi che il Governo Meloni si rifiuta di tassare- prevede solo briciole, poche decine di milioni, per la retribuzione degli straordinari dei militari”. Lo affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle commissioni Difesa di Senato e Camera, Bruno Marton e Marco Pellegrini.

“A questo -aggiungono- si somma il mancato rinnovo del contratto di lavoro per le Forze Armate che sono senza contratto da oltre mille giorni, con proposte di aumenti risibili rispetto alla perdita del potere d’acquisto dovuto all’inflazione e che rischiano di essere mangiati dalle maggiori tasse per il cambio di scaglione Irpef”.