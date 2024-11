Figli in pericolo perché finiti nei guai causa degli incidenti stradali, e da aiutare, versando soldi o preziosi, tra oggetti in oro e orologi, al fine di pagare un legale per tirarli fuori dai guai: quanto fatto credere a due anziane donne, in due distinti episodi occorsi a Città di Castello e Monte Santa Tiberina in Umbria, nella circoscrizione provinciale di Perugia, da tre delinquenti, finiti in manette nelle scorse ore.

