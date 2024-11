Spagna: Sanchez, ‘nonostante violenze, non devieremo da obiettivo di salvare vite’

Madrid, 3 nov. (Adnkronos) – “Voglio esprimere tutta la nostra solidarietà e il riconoscimento dell’angoscia, della sofferenza e del bisogno di certezza di molti abitanti di Paiporta e del resto di Valencia”. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, dopo l’incontro con il Centro di Coordinamento Operativo Integrato (Cecopi), durante il quale ha ringraziato i volontari per il loro lavoro di solidarietà e ha respinto gli atti di violenza dopo le contestazioni di Paicorta. “Rifiutate qualsiasi tipo di violenza che possa essere perpetrata come quella a cui abbiamo assistito oggi”, ha aggiunto. “Non devieremo dal nostro obiettivo nonostante alcune persone violente assolutamente marginali”.

“L’obiettivo principale è salvare vite umane, recuperare i corpi di coloro che potrebbero essere morti a causa di questa tragedia e impegnarsi per la ricostruzione”, ha spiegato il presidente. Durante la visita a Paiporta, il presidente ha dovuto essere allontanato. Sanchez ha ricevuto spinte, fischi e proteste durante la visita e alcuni cittadini indignati hanno lanciato fango e pale contro la delegazione del premier.