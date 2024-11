Report: Russo (Fi), ‘attaccare famiglie non è informazione’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Quello contro Antonella Giuli semplicemente non è giornalismo. Prendersela con la presunta ‘sorella di’, ignorandone il percorso professionale e la storia personale, al contrario, è un esercizio di superficialità non degno di chi pensa di poter dare lezioni e, per giunta, è libero di farlo sul servizio pubblico. Attaccare famiglie e affetti pensando di poter così colpire o intimorire un ministro della Repubblica o indebolire il Governo non significa fare informazione, ma tutt’altro. Basta essere chiari”. Così Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile per i Rapporti con la stampa di Forza Italia, su Threads.