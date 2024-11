Report: Malan, ‘macchina del fango indegna per servizio pubblico’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà ad Antonella Giuli gettata nel fango da un servizio della trasmissione Report. A quanto pare, per lei essere la sorella del ministro della Cultura è una colpa. La macchina del fango guidata da certa stampa schierata a sinistra rappresenta il peggio che il giornalismo può offrire all’Italia. Un accanimento mediatico, rivolto contro Antonella, indegno per una trasmissione del servizio pubblico”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

“Apprezzo -aggiunge- le capacità professionali e l’impegno che questa seria professionista mette nel suo lavoro e ora è stata anche costretta a spiegare quanto sia gravoso il suo ruolo di madre data la situazione molto particolare. Ma queste cose non importano a chi ha come unico obiettivo attaccare il Governo scelto dagli elettori”.