Report: Kelany (Fdi), ‘Ranucci non fa giornalismo ma politica nel modo più becero’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “La furia cieca di ‘Report’ contro Fratelli d’Italia e il Governo Meloni fa prendere un altro clamoroso abbaglio a Sigfrido Ranucci, che in uno sconclusionato post dove prova a difendere la pseudo inchiesta su Antonella (sì, si chiama Antonella, non Alessandra..) Giuli, arriva addirittura a sostenere che la sorella del ministro farebbe attività politica. Da quando accompagnare un esponente politico, un’amica, nelle sue uscite pubbliche equivarrebbe a fare attività politica? Qualcuno spieghi a Ranucci, conduttore del fu programma d’inchiesta ‘Report’, le basi, ovvero qual è la differenza tra fare politica e accompagnare una persona che fa politica”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, componente della commissione Vigilanza Rai.

“La mia solidarietà -aggiunge- ad Antonella Giuli, finita incolpevolmente nel tritacarne mediatico attivato da chi, in luogo di fare giornalismo, ha deciso sì di fare politica, nel modo più becero, scavando nella vita privata e nello spazio più intimo delle persone”.