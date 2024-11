Terzo mandato e modifiche alla legge delle Regionali (anche queste andranno in Consiglio, prevedendo che i sindaci si debbano dimettere se vogliono candidarsi, tre mesi prima dell’indizione dei comizi elettorali), le difficoltà di radicare Forza Italia in città, superabili perché alle Comunali sarà il primo partito, le insufficienze del governo cittadino, le candidature ed il ruolo della Provincia: sono i temi della riflessione fatta da Francesco Rubano, deputato di Forza Italia: «Martusciello garanzie di guida solida e concreta per la Campania dopo nove anni di malgoverno della sinistra».

