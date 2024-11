“Desidero ringraziare pubblicamente tutto il reparto pediatria, dell’ospedale San Pio di Benevento che , nonostante i ritmi di lavoro frenetici hanno assistito e curato nostro figlio nel modo in cui ogni genitore si augura per il suo bene più grande. A fine settembre nostro figlio è stato colpito improvvisamente da encefalite herpetica. Nella disperazione più totale, abbiamo avuto la fortuna di incontrare questa eccellente equipe, guidata da una dottoressa straordinaria, la Dottoressa Lidia Grappone. Ringrazio lei in primis, primaria del reparto pediatria che con la sua determinazione, la sua tenacia, la sua competenza, la sua velocita’ nell’effettuare gli esami diagnostici, ma soprattutto con il suo grande cuore, ha permesso di iniziare immediatamente la cura per nostro figlio e ciò è stato fondamentale per la guarigione ed evitare ulteriori danni. Lei dirige i medici pediatri che meritano di essere nominati: il dottor Masi, la dottoressa Votto, la dottoressa Feleppa, la dottoressa Limongelli, sempre gentili, competenti e disponibili in ogni momento, nonostante i ritmi di lavoro estenuanti, e, dolcissimi, sia con nostro figlio ma anche con noi genitori”, queste le parole di ringraziamento in una lettera firmata da familiari di un piccolo curato nel miglior modo possibile presso la Uoc Pediatria del San Pio nonostante “ritmi lavoro frenetici”.

