Elezioni Usa, non solo America: il mondo aspetta la scelta tra Trump e Harris

Washington, 2 nov. (Adnkronos) – Il mondo non vota per il presidente degli Stati Uniti, ma dovrà vivere con le profonde conseguenze globali che l’elezione di Kamala Harris o di Donald Trump potrà avere. Conseguenze per i conflitti in corso, in Ucraina e in Medio Oriente, per alleanze chiave come la Nato, i rapporti con gli alleati europei, e per contro Paesi avversari come la Russia e competitori come la Cina. Vediamo le posizioni dei due candidati a confronto sui dossier più caldi di politica estera.

Sia Harris che Trump sono convinti che la guerra a Gaza, dopo oltre un anno, debba finire, ma hanno posizioni diverse su come questo debba avvenire. La democratica sostiene i negoziati che l’amministrazione Biden porta avanti da mesi, che prevede un ritiro delle forze israeliane dalla Striscia e un “chiaro percorso” verso la formazione dello stato palestinese, nell’ambito della soluzione dei due Stati costantemente ribadita da Joe Biden.

Durante la campagna elettorale ha anche assunto una posizione più netta rispetto all’amministrazione di sostegno alla popolazione di Gaza per le 43mila vittime, le sofferenze, la fame e la distruzione che sta vivendo. Ma non sostiene le richieste di uno stop all’invio di armi Usa ad Israele, cosa che le potrebbe creare problemi con il voto della sinistra dem e degli arabo americani.

Trump, invece, non si oppone alla vittoria militare di Israele a Gaza e non esclude una qualche forma di controllo o occupazione israeliana della Striscia, con il ritorno di coloni. Nella sua prima amministrazione non ha dato un sostegno attivo alla formazione dello Stato palestinese, ordinando il trasferimento dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme e riconoscendo il controllo israeliano del Golan, occupato dalla Siria nella guerra dei sei giorni nel 1967.

Con un conflitto ormai da un mese allargato non solo a Hezbollah ma all’intero Libano, la politica verso l’Iran dei due candidati è importante, soprattutto alla luce del rischio di un conflitto aperto con Israele, dopo i recenti lanci di missili tra i due Paesi. Harris condanna l’appoggio dell’Iran ad Hezbollah e Hamas, ma Trump rivendica di aver abbandonato l’accordo sul nucleare con Teheran, firmato nel 2015 da Barack Obama, che non faceva abbastanza per fermare le “influenze negative” dell’Iran con il sostegno dei gruppi anti-Israele nella regione. L’abbandono del trattato ha permesso all’Iran di andare avanti con l’arricchimento dell’uranio, ingrediente chiave delle armi atomiche a cui Teheran punta.

Queste elezioni potranno fare una netta differenza sul conflitto in Ucraina. Gli ucraini temono che, in caso di vittoria Trump, che non ha esitato a dire che è colpa di Volodymyr Zelensky l’invasione russa e nel dibattito di settembre non ha voluto dire se vuole la vittoria ucraina, li costringerebbe ad una pace veloce favorevole a Mosca, e per questo sperano nella vittoria di Harris e nella continuazione del sostegno militare Usa.

Trump da parte sua sin dall’inizio del conflitto, che con lui alla Casa Bianca, dice, non sarebbe mai scoppiato visto il suo rapporto con Vladimir Putin, afferma di essere in grado di chiuderlo nel giro di pochi giorni. Harris, invece, ha detto che se Trump fosse stato presidente al momento dell’invasione, “Putin ora sarebbe seduto a Kiev” e che la presunta affinità tra il tycoon e l’uomo forte di Mosca è un suo segnale di debolezza.