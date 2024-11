Per dimenticare la rimonta subita a Crotone, il Benevento ha bisogno di lucidità mentale, ma anche di freschezza fisica. Del resto, allo ‘Scida’ la formazione giallorossa ha dato l’impressione di aver pagato, oltre alle disattenzioni, pure le fatiche di una settimana-frullatore, con tanti impegni ravvicinati e una gestione delle risorse che non ha tenuto in considerazione della variabile atletica, visto che in campo è andato praticamente la stessa Strega, così come accade ininterrottamente dalla gara interna con il Foggia della quinta giornata di campionato.

