Ucraina: Losacco (Pd), ‘Tajani intervenga su italiani megafono bugie Mosca’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Nel contrasto alla propaganda di Mosca non ci possono essere ambiguità o reticenze. Come riporta ‘Linkiesta’, da tempo l’Ucraina chiede alla Farnesina di intervenire su Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso, i due italiani che sembra facciano da megafono alle bugie di Mosca e che attualmente si troverebbero in un territorio ucraino occupato dai russi. La Farnesina non può restare inerte, é necessario chiarire se la loro presenza in quel territorio è illegale e rispondere alle ripetute richieste della diplomazia ucraina”. Lo afferma il senatore del Pd Alberto Losacco, componente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare Nato.

“Secondo diverse fonti -aggiunge- l’attività dei due è nota da tempo, farebbero parte di quella rete organizzata da Mosca per inoculare il virus della disinformazione e della propaganda putiniana anche nel dibattito in italiano. Le stesse fonti riferiscono che Lucidi è uno che propaga quotidianamente fake news sulla guerra, negando le stragi di Bucha o di Mariupol e parlando di ghigliottina per tutti quelli che in Occidente e in Italia sostengono la battaglia per la libertà di Kyiv. Cosa sta aspettando il ministro Tajani ad intervenire?”