Sono stati ultimati i lavori al campo pozzi Solopaca per realizzare una condotta idrica a servizio di Benevento.

Un intervento in grado di mitigare gli effetti delle crisi idriche, che in città hanno presentato un conto pesante durante l’estate.

La comunicazione è arrivata dalla Direzione generale per il ciclo integrato delle acque della Regione, inviata tra gli altri a Ente Idrico Campano, Alto Calore e Gesesa.

Ora, pertanto, sarà possibile mettere in esercizio il campo, previa l’esecuzione di prove tecniche. Nella valutazione dei tecnici della Regione il campo pozzi, o meglio i due pozzi prossimi ad essere riattivati, hanno potenzialità di immissione nella rete idrica per cento litri al secondo.

