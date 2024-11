E’ stato da sempre uno dei più tenaci e convinti assertori che la soluzione più opportuna sarebbe stata lasciare il Terminal lì dove è stato in questi ultimi anni, sull’ex campo del collegio La Salle: non lontano dagli svincoli della tangenziale e, al contempo, prossimo a molti uffici, alle scuole, al centro storico ed a molte testimonianze della Benevento che fu. “In questi giorni, si sono visti i primi effetti della improvvida decisione di delocalizzare il terminal dei bus extraurbani. È opportuno precisare che la soluzione in atto (via Rivellini-Rione Libertà) è provvisoria: infatti, secondo i programmi dell’Amministrazione, il nuovo terminal sarà definitivamente attrezzato in uno spazio contiguo alla stazione ferroviaria. Tale destinazione presenta molte criticità, a cominciare dalle esigue dimensioni dell’area di parcheggio che, almeno in una prima fase, potrà ospitare meno di trenta pullman (in ore di punta se ne arrivano a contare anche più di settanta). Inoltre gli utenti ( in massima parte studenti e impiegati) per raggiungere le scuole e gli uffici situati nella parte alta della città (liceo Giannone, Istituti Alberti e Galilei, Prefettura, Provincia, Tribunale, Inps ecc), dovranno poter usufruire di un efficiente servizio di trasporto urbano” così Perifano, portavoce di ApB.