Migranti: Magi (+Eu), ‘Meloni ha sbagliato conti anche su Albania’

Roma, 1 nov (Adnkronos) – “Altro che scenetta con la calcolatrice nel salotto televisivo di Bruno Vespa: Giorgia Meloni ha sbagliato tutti i conti anche sui Centri di detenzione per migranti in Albania”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“I 9 milioni di euro per l’alloggio degli agenti delle Forze dell’Ordine impiegati nei centri albanesi sono una parte del conto che gli italiani stanno pagando per questa cruenta pagliacciata propagandistica della premier. Aspettiamo a brevissimo un nuovo tentativo di deportare altri naufraghi in terra d’Albania nel tentativo di nascondere l’assurdità di tutta questa operazione anche a costo di forzare il diritto italiano ed europeo, ma finora si parla di cattedrali nel deserto in cui gli unici ospiti sono state le 12 persone riportate dopo appena una notte in Italia. Tutto questo alla modica cifra di un miliardo di euro pagato dagli italiani. Un immane, inumano e illegale spreco di soldi pubblici”, prosegue.

“Invece di dare migliori servizi, strade illuminate, posti negli ospedali, taglio delle liste di attesa nella sanità e una pubblica amministrazione più efficiente, Giorgia Meloni prende le tasse dei contribuenti per sponsorizzarsi la campagna elettorale calpestando i diritti umani e la legge. Patrioti sì, ma con i nostri denari e sulla pelle degli ultimi”, conclude Magi.