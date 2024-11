Furto banche dati: in auto Pazzali la paletta ‘Prefettura di Milano’, foto negli atti

Milano, 1 nov. (Adnkronos) – In alcune foto scattate lo scorso 13 settembre e allegate in un documento dei carabinieri che fa parte della corposa inchiesta della Dda di Milano viene immortalata l’auto riconducibile a Enrico Pazzali, socio di maggioranza della Equilize e presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano, parcheggiata davanti agli uffici della società di investigazioni private che “pone sul cruscotto una paletta con stemma della Repubblica e la dicitura Prefettura di Milano”.

Per gli investigatori “L’istituzionalizzazione delle attività di Equalize passa anche dall’accostamento tra il suo presidente e gli enti e le organizzazioni dello Stato. Pazzali – si legge in un’informativa – non è solo vicino alle istituzioni, un’evidente vicinanza di comodo, ma si accosta anche alle medesime”, come emerge anche dalle foto scattate la mattina del 13 settembre scorso. Non solo: il giorno successivo, la presunta associazione a delinquere che ruota intorno alla Equalize, con sede alle spalle del Duomo di Milano, svela di essere pronta ad allargarsi e che mira a un ufficio all’interno dell’arcivescovado.

Il 14 settembre del 2024, il socio di minoranza della società di investigazioni private ed ex poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) contatta l’esperto informatico Samuele Nunzio Calamucci (domiciliari). Gallo sostiene che Pazzali, indagato nell’inchiesta, vuole ottenere un ufficio all’interno dell’arcivescovado di Milano. “Lui m’ha chiesto, vorrebbe…gli piace molto l’arcivescovado, qualche cosa dentro l’arcivescovado, lì dove metto la macchina io. Un ufficio da utilizzare come sala riunioni”, dice l’ex poliziotto. Calamucci è consapevole dei desideri di Pazzali: “E lo so, si è innamorato da quando abbiamo pensato di mettere i server là”, ma Gallo replica “Stanno bene dove stanno i server” e sul materiale “scottante” in essi contenuti aggiunge: “Anzi se li mettiamo in Russia è meglio!”.