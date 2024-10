Umbria: Crippa (Lega) a Serracchiani, ‘Tesei? Giochino giustizia orologeria non funziona più’

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Di cosa parla la Serracchiani? Di un’archiviazione e quindi del nulla, nonostante i titoli ridicoli di testate amiche del Pd, che ormai mettono la vera notizia in chiusura di pezzo dopo aver gettato fango, dall’inizio alla fine. Capiamo che la giustizia per la sinistra non debba essere uguale per tutti, ma ormai il giochino delle inchieste a orologeria a pochi giorni dal voto non funziona più ed è il segnale che Serracchiani e compagni non hanno altri argomenti da proporre alla gente”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.