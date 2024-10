San Giorgio del Sannio – Escalation di furti a Cesine, si ritrova i ladri sull’uscio di casa: “Non si può vivere così”

“Ormai ho paura anche di allontanarmi per un quarto d’ora per fare la spesa, siamo sul chi va là da settimane. Ma si può vivere così”. E’ il pensiero di un residente di Cesine, frazione di San Giorgio del Sannio, condiviso da tutti gli abitanti della zona, alle prese con le continue incursioni di ladri. L’ultimo episodio martedì pomeriggio, quando intorno alle 18.15 una donna che vive in via Masseria delle Monache ha visto dalla finestra tre persone che stavano per introdursi in casa. Le urla hanno spinto i tre, tutti a volto scoperto, a desistere. La donna ha contattato immediatamente il figlio, che ha messo in allerta l’intera frazione attraverso un gruppo WhatsApp creato proprio in seguito ai primi raid.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia