Fi: Tajani riunisce segreteria, su tavolo ipotesi proroga tesseramento e congressi comunali

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – L’ipotesi è quella di prorogare i termini del tesseramento con conseguente rinvio della celebrazione dei congressi comunali, che dovrebbero tenersi tra fine anno e inizio 2025. Questa opzione, raccontano, sarà sul tavolo della segreteria nazionale di Fi, convocata da Antonio Tajani per stasera, alle 19, nella sede di via in Lucina 17. All’ordine del giorno della riunione c’è un solo punto: ‘comunicazioni del segretario’. L’incontro servirà a fare il punto della situazione sull’organizzazione del partito e visto che tutta Fi è impegnata in campagna elettorale per varie tornate regionali (dalla Liguria all’Umbria) si starebbe valutando una proroga delle adesioni.

Intanto, la campagna di tesseramento non si ferma. “L’obiettivo è uguagliare nel 2024 gli oltre 100mila iscritti dell’anno scorso”, dicono i vertici forzisti. La segreteria nazionale potrebbe essere anche l’occasione per fare un’analisi del voto in Liguria che ha portato alla vittoria del candidato di centrodestra Marco Bucci, grazie al contributo decisivo di Fi (”il Ponente ha fatto la differenza nella sfida contro Orlando”, va ripetendo Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia) e delle due liste civiche a favore dell’attuale sindaco di Genova.