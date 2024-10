Sanità: Maraio (Psi), ‘dopo medici cubani di Occhiuto gli infermieri indiani di Schillaci’

Roma, 30 ott (Adnkronos) – “Dopo i medici cubani di Occhiuto in Calabria, ora gli infermieri indiani di Schillaci. Di male in peggio. Mentre la sanità italiana è allo sfascio, le liste d’attesa sono infinite, la salute diventa sempre più un privilegio per ricchi piuttosto che un diritto di tutti, il Ministro della salute Schillaci pensa bene di ignorare i tanti giovani che investono nel proprio futuro, preferendo acquisire professionalità altrove. Quando sarà il loro turno?”. Lo dice il segretaria del Psi Enzo Maraio.

“Uno schiaffo a un paese in difficoltà, una beffa per chi aspetta ancora di usufruire di un diritto garantito: quello di una sanità gratuita e universale”, aggiunge Maraio.