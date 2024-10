Così come il terzo mandato per la presidenza della Regione, anche l’esame della proposta di modifica della legge elettorale, a firma del capogruppo Pd Mario Casillo, è stato incardinato dalla prima commissione permanente (Amministrazione Civile, Rapporti Internazionali e Normativa Europea, Autonomie Locali e Piccoli Comuni, Affari Generali Sicurezza delle Città, Risorse Umane, Ordinamento della Regione) presieduta da Giuseppe Sommese. Scadono oggi i termini per proporre emendamenti alla proposta relativa al terzo mandato, mentre è fissato a venerdì il termine per presentare quelli in ordine alla proposta Casillo, il che significa che la prima sarà all’esame dell’aula nel consiglio del 5 novembre, ma dell’estensione del divieto di candidabilità dei sindaci si discuterà probabilmente in una prossima seduta

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia