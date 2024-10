Mo: media, ‘raid Idf vicino Baalbek colpisce depositi carburante’

Beirut, 30 ott. (Adnkronos) – Un attacco aereo israeliano nel nord-est del Libano ha colpito depositi di carburante nella città di Douris, alla periferia di Baalbek. In precedenza le IDF avevano emesso ordini di evacuazione per l’intera città di Baalbek.

Israele ha lanciato pesanti attacchi aerei sulla città storica di Baalbek e sui villaggi circostanti, nella regione orientale della Bekaa. Non ci sono notizie di vittime. Migliaia di persone sono fuggite dalla città da quando è stato emesso l’ordine di evacuazione, circa quattro ore prima dell’inizio degli attacchi.