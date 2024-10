Maternità surrogata: Magi, ‘Roccella vuole medici come inquietante polizia morale’

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Le parole della ministra Roccella sui medici esprimono una inquietante concezione del ruolo del medico: hanno bisogno che i medici diventino una sorta di polizia surrogata. La domanda che ci poniamo è: a quando l’introduzione di una polizia morale?”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo nell’aula di Montecitorio in replica al Question Time al ministro della Famiglia, Eugenia Roccella.

“Ma il problema è anche nella norma che è stata realizzata e nelle parole insultanti nei confronti delle donne che scelgono liberamente di portare avanti quelle gravidanze, così come sono insultanti verso i nati, ovvero dei figli e delle figlie, e verso le famiglie che diventano genitori di quei nati. Hanno prodotto – ha aggiunto Magi – una norma inapplicabile e discriminatoria, in contrasto con il diritto dell’Unione Europea. E quando quella legge sarà disapplicata o sarà ritenuta formalmente illegittima già sappiamo cosa diranno, cioè che sarà colpa della magistratura politicizzata”.

“C’è un filo conduttore tra la norma che introduce un cosiddetto reato universale che universale non è, la norma sui centri di detenzione in Albania, la norma contro la carne coltivata e persino la norma contro la canapa a basso contenuto di THC: è l’insofferenza verso il diritto europeo, cioè verso quell’ordinamento che – ha concluso il segretario di +Europa – per fortuna dovete rispettare come governo”.