L’incognita con il turno infrasettimanale è sempre dietro l’angolo. Per la distanza ravvicinata tra un impegno e l’altro, la mancanza di ore necessarie a smaltire le tossine accumulate e la pericolosità di un back-to-back che può complicare ogni certezza del proprio percorso. Il Benevento di Gaetano Auteri incrocia il suo secondo ciclo stagionale da 3 partite in 9 giorni: il primo era iniziato lo scorso 22 settembre, dalla gara casalinga contro il Foggia, concluso sempre al “Vigorito” il lunedì successivo, contro la Juventus Next Gen.

