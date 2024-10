La Amerigo Vespucci lascia Singapore, 45.000 i visitatori per Nave e Villaggio Italia

Singapore, 30 ott. – (Adnkronos) – Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia hanno lasciato Singapore alla volta di Belawan in Indonesia e, a seguire, di Phuket in Thailandia per poi dirigersi in India a Mumbai dove, a fine novembre, Nave Amerigo Vespucci sarà nuovamente affiancata dal Villaggio Italia l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto alla quale aderiscono con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 Ministeri. La tappa di Singapore è stata inaugurata dal Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. Nei cinque giorni di sosta nella città-stato a sud della Malesia, nonostante le importanti restrizioni della locale autorità portuale, il Villaggio Italia è stato visitato da 45.000 persone di cui circa 22.000 sono salite a bordo della Nave Scuola della Marina Militare, ambasciatore dell’Italia nel Mondo.

Alla quarta tappa del Villaggio Italia al Marina Bay Cruise di Singapore, sviluppato su un’area di circa 15.000 metri quadri di fronte allo skyline della città hub logistico e finanziario di primo piano nel quadrante asiatico, ha lavorato uno staff di circa 600 persone, di cui 100 italiani, tra personale addetto alla logistica, alla produzione, all’allestimento, al food and beverage, ai trasporti, alla comunicazione, regia e contenuti. Con la tappa di Singapore, includendo le tappe di Los Angeles, Tokyo e Darwin, il numero complessivo di coloro che hanno visitato il Villaggio Italia supera i 200.000 di cui oltre 100.000 sono saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci.

Alla cerimonia di chiusura sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego di Cremnago su delega del Ministro della Difesa, l’Ambasciatore d’Italia a Singapore S.E. Dante Brandi, Gioacchino Alfano Presidente di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa e l’Ambasciatore di Singapore in Italia S.E. Ow Chio Kiat. Simbolico passaggio di consegne con l’Ambasciatore d’Italia a New Delhi S.E. Antonio Bartoli che ha salutato il pubblico con un video messaggio per la tappa di Mumbai del Villaggio Italia in programma a fine novembre. Al termine della cerimonia il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di Nave Amerigo Vespucci, è risalito a bordo di Nave Amerigo Vespucci accompagnato dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno diretta dal 1° Luogotenente Franco Impalà.

“A Singapore, con nave Vespucci e il Villaggio Italia, abbiamo condiviso la nostra cultura e le eccellenze del Made in Italy, simbolo di qualità e creatività del nostro Paese. Questo risultato è il frutto di uno sforzo collettivo che ci ha permesso di consolidare i rapporti bilaterali tra Italia e Singapore, creando nuove opportunità di cooperazione nel settore economico, culturale e in ambito difesa e sicurezza, oltre che a rafforzare la nostra presenza in un’area nevralgica e strategica per il commercio globale e per gli equilibri internazionali” ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago.

“L’accoglienza calorosa riservata al Vespucci da parte dei visitatori locali, delle autorità e della comunità internazionale ha confermato che Nave Amerigo Vespucci è molto più di un simbolo della nostra tradizione marittima: è un ambasciatore itinerante che porta con sé la bellezza e l’innovazione dell’Italia, e ovunque approdi sa trasmettere un messaggio di valori che affondano le radici nella nostra storia ma guardano al futuro. A Singapore, Nave Amerigo Vespucci ha incarnato perfettamente la capacità del nostro paese di coniugare tradizione e innovazione, di essere un punto di riferimento nel dialogo su temi cruciali come la transizione energetica e lo sviluppo tecnologico” ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Singapore S.E. Dante Brandi. “È un bilancio straordinario sotto tutti i punti di vista – ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino – la nave ha fatto cose che non aveva mai fatto nei suoi 93 anni di vita, come per esempio il passaggio a Capo Horn e ha formato due corsi di allievi ufficiali. Per i 100 anni del Vespucci ci sarà un grandissimo evento”

Nella tappa di Singapore del Tour Mondiale, il Villaggio Italia oltre alla sua identità di “mini-expo” delle eccellenze italiane, è cresciuta molto come piattaforma multidisciplinare di incontro e dialogo su temi strategici per il futuro del Paese: sostenibilità, ricerca scientifica, innovazione, mercati e imprenditoria. Dall’Italia e non solo il Villaggio Italia è richiesto per promuovere e veicolare ulteriori iniziative che lo rendono moltiplicatore di contatti, di relazioni, di eccellenze che proiettiamo nel mondo. I contenuti pubblicati sui sei canali social del Tour Vespucci nel corso della tappa di Singapore (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X e YouTube) hanno ottenuto oltre 39 milioni visualizzazioni mentre oltre 37.900 sono stati i contenuti generati in tutto il mondo dagli utenti della Rete. I contenuti pubblicati sui profili social dedicati al Tour Mondiale Vespucci nel corso delle quattro tappe del Villaggio Italia (Los Angeles, Tokyo, Darwin e Singapore) hanno superato complessivamente i 200 milioni di visualizzazioni.

“Se dovessi riassumere con una frase la tappa di Singapore – ha detto il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano – direi che questa è l’Italia che non si rassegna. Non siamo solo italiani, ma cittadini del mondo a cui la storia ha assegnato l’Italia. Lo scopo di Difesa Servizi è quello di mettere a disposizione della popolazione gli asset che le vengono assegnati dalle Forze Armate. Ora stiamo cominciando ad andare anche oltre i confini nazionali, come dimostra il Villaggio Italia itinerante, in viaggio insieme al Vespucci, che rimane una nave di addestramento militare per i nostri cadetti. Un’esperienza incredibile che rispecchia il nostro DNA, i nostri obiettivi”

Tanti i contenuti che hanno caratterizzato questa tappa: Confindustria ha presentato il XII Rapporto “Esportare la Dolce Vita” che ha analizzato il potenziale export dei prodotti “belli e ben fatti” italiani nel panorama internazionale, con un focus specifico sul mercato del sud-est asiatico per i settori di moda, alimentare, nautica e legno-arredo; Rina, il gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica nel campo navale, ha presentato l’“Open Innovation Hub” di Singapore e ha svolto suo Consiglio di Amministrazione a bordo di Nave Amerigo Vespucci, il primo CdA di una società a bordo del veliero. ICE e MAECI hanno presentato agli investitori globali a Singapore il Global Startup Program. Il MIMIT ha organizzato l’incontro dedicato all’attrazione degli investimenti. Ministero del Turismo ed Enit hanno incontrato gli operatori turistici in vista delle prossime Olimpiadi Invernali.