Manovra: Avs, al via incontri con sindacati e associazioni

Roma, 29 ott (Adnkronos) – Al via una serie di incontri tra associazioni, parti sociali e esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra sulla manovra finanziaria. Lo rende noto Avs.

“Nella giornata odierna la delegazione di Avs guidata dai due capigruppo di Camera e Senato Luana Zanella e Beppe De Cristofaro, insieme ai due segretari Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e ai due parlamentari delle commissioni Bilancio Marco Grimaldi e Tino Magni, ha avuto un ampio e proficuo confronto con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Vera Buonomo, segretaria confederale della Uil, Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, rappresentanti dell’Unione degli studenti, Unione degli universitari e Rete della conoscenza: è stata riscontrata una totale sintonia di valutazioni sul testo del Governo che non comporterà crescita, redistribuzione della ricchezza, equità fiscale, azioni positive per le giovani generazioni, sanità e istruzione, lotta ai cambiamenti climatici”, dice Avs.

“Una manovra, quella del Governo Meloni, regressiva e iniqua. Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni”, conclude Avs.