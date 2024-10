Liguria: Lupi, ‘governo rafforzato, in politica si vince con idee e progetti’

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “In Liguria gli elettori hanno scelto la politica del fare: la vittoria rafforza il Governo e la maggioranza di centrodestra, conferma che le battaglie politiche si combattono e si vincono con le idee, i progetti e, in questo caso, anche grazie ai 9 anni di buongoverno di Giovanni Toti”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Non si vince -aggiunge- per via giudiziaria né, tantomeno col gossip. Vince il centrodestra e crescono i moderati: ringrazio tutti i nostri candidati, che hanno dato un contributo determinante facendo diventare la lista ‘Vince Liguria’ la seconda forza delle coalizione in Liguria. Saremo al fianco di Bucci presidente con i nostri consiglieri regionali con competenza e passione”.