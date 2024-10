Governo: Pd, ‘Giuli scappa da Parlamento, intollerabile nuovo slittamento audizione’

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Giuli sta scappando dal Parlamento: a quasi due mesi dal giuramento, non conosciamo ancora le linee guida che intende adottare per il Ministero della Cultura. Questa situazione è intollerabile e dimostra una grave mancanza di rispetto verso le istituzioni e di trasparenza su questioni cruciali per il Paese. Giuli deve chiarire in Parlamento i tagli drastici previsti nella manovra di bilancio: comprendiamo il suo imbarazzo, vista la limitata agibilità politica e il doppio commissariamento che ha subito, da Giorgetti e Fratelli d’Italia, ma è indispensabile che illustri pubblicamente i tagli che rischiano di compromettere numerosi settori culturali. Basta con gli annunci: venga in Parlamento a spiegare”. Così i parlamentari democratici delle commissioni cultura di Camera e Senato commentano il nuovo slittamento dell’audizione del neo ministro Giuli alle Camere.