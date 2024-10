Furto banche dati: report anche contro Lo Presti presidente di Milano Serravalle

Milano, 29 ott. (Adnkronos) – C’è anche Beniamino Lo Presti, presidente del cda di Milano Serravalle e Milano Tangenziali spa, e indicato anche come sindaco di numerose società tra cui Aria e Autodromo di Monza Sias, tra gli obiettivi dello spionaggio della presunta associazione per delinquere su cui indaga la procura di Milano e che vede al centro la Equalize srl di cui sono soci l’ex poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) e il presidente auto sospeso di Fondazione Milano Fiera Enrico Pazzali (indagato).

Il nome del “rivale” di Pazzali emerge in un’informativa di quasi 3900 pagine che fa parte dell’indagine affidata al pm della Dda di Milano Francesco de Tommasi e che vede indagate circa 60 persone. E’ a Gallo che spetta il compito di eseguire il report nell’ottobre del 2022.

Intercettato Gallo rassicura Pazzali sulla redazione del report su Lo Presti e su una vicenda che riguarda l’edilizia popolare a Como. “Ti sto preparando un report non ti preoccupare” dice Gallo e Pazzali, interessato per i presunti attacchi di Lo Presti a un uomo vicino a lui, replica: “Ma questi sono, è il sottobosco della politica, non c’è un cazzo da fare”. Gallo spiega che il documento in suo possesso “è compromettente e si premurerà di mandarglielo” così Pazzali insiste per la consegna a mano.