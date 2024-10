Benevento si difende e resta prima in Campania per qualità ambientale. La città su scala nazionale perde solo una posizione e si piazza al 60esimo posto nel report di Legambiente e Il Sole 24 Ore. C’è un dato che penalizza in particolare il territorio: fanno male alla città sannita le perdite idriche al 57 per cento di quanto immesso, una delle voci peggiori, insieme al trend sul consumo di suolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia