La Lega era intervenuta già ieri, prevedendo i disservizi che si sarebbero palesati. “Purtroppo siamo stati facili profeti. A via Rivellini, nei pressi dell’area Coni, questa mattina si è scatenato il caos, senza il minimo di assistenza e informazione. Ci sono ancora studenti che non entrano a scuola perché stanno raggiungendo la parte alta della città a piedi, altri sono entrati poco fa in ritardo, altri ancora stanno aspettando i genitori per farsi accompagnare all’istituto scolastico”, ha dichiarato sin dalle prime ore di ieri il vice segretario provinciale Mauro De Ieso. Che non tralascia gli anziani che hanno raggiunto Benevento in pullman da alcuni comuni del Fortore disorientati dalla nuova location del terminal bus.

