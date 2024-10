Alimenti: Mattia (FdI), ‘da opposizioni azione surreale e strumentale’

Roma, 29 ott (Adnkronos) – “È paradossale vedere come da un lato +Europa, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle chiedano di cancellare la legge sulla carne coltivata e come, dall’altro lato, sindaci e presidenti di Regione, appartenenti a questi partiti, abbiano aderito nelle scorse settimane alla raccolta firme per difendere il cibo made in Italy”. Lo dice il responsabile del Dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia.

“Un’azione surreale che li porta a rimangiarsi la posizione assunta in modo strumentale e andare contro la volontà del Parlamento, dove peraltro il Pd sì è astenuto. Fortunatamente dal primo giorno il Governo Meloni è impegnato nella salvaguardia della salute degli italiani, del comparto agricolo e lo ha dimostrato anche attraverso una legge che vieta la cosiddetta carne coltivata, che di naturale e sostenibile non ha nulla. Il resto sono solo logiche strumentali”, aggiunge.