Roma, incendio in un appartamento a Palestrina: 2 intossicati

Roma, 28 ott. – (Adnkronos) – Cinque persone sono state tratte in salvo e due di queste trasportate in ospedale, dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato alle 21.20 di ieri sera in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Veroli, nel comune di Palestrina, vicino a Roma.

Tra le persone tratte in salvo ci sono due disabili, un uomo di 58 anni e una donna di 84, che a causa del denso fumo sono rimasti intossicati. Una volta assicurati alle cure dei sanitari del 118 sono stati immediatamente trasportati presso l’ospedale più vicino, in codice rosso. L’appartamento, dopo che l’incendio è stato estinto, è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche i carabinieri.