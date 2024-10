Mo: Libano, ‘5 morti in attacco israeliano a Tiro’

Beirut, 28 ott. (Adnkronos/Afp) – Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che un attacco israeliano avvenuto nel centro della città meridionale di Tiro ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite altre 10, aggiungendo che il bilancio è provvisorio.

“Un attacco nemico israeliano questa mattina contro un edificio” nel centro della città costiera “ha causato un bilancio provvisorio di cinque morti e 10 feriti”, si legge in una nota del ministero della Salute, aggiungendo che “sono in corso le operazioni per rimuovere le macerie”.