Furto banche dati: Conte, ‘centrodestra spieghi, Meloni riferisca in Parlamento’

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Sul caso dei dossieraggi di Striano esponenti del centrodestra hanno orchestrato una campagna di fango contro il nostro campione dell’antimafia De Raho, tirandolo in ballo in maniera vigliacca e strumentale, nonostante quei dossieraggi abbiano toccato persone a me vicine, compresa la mia compagna, addirittura quando ero Presidente del Consiglio”. Così Giuseppe Conte su Fb.

“Sul caso delle violazioni della privacy a Bari, Meloni ha raccontato un complotto nei suoi confronti, mentre si accedeva ai conti bancari di migliaia di persone, compresi esponenti dell’attuale opposizione. Ora, dall’enorme caso milanese della ‘banda dei dossier’ emerge che a dover dare spiegazioni sono esponenti del centrodestra oltreché del mondo imprenditoriale. Vedremo se chi ieri infangava De Raho gli chiederà scusa dimostrando quantomeno senso dell’onore”.

“Intanto, chi oggi ci governa lasci stare i complottismi e si metta urgentemente al lavoro per mettere in sicurezza le Istituzioni della Repubblica e la privacy dei cittadini, che sembrano ormai una groviera. Venga la Presidente Meloni a riferire in Parlamento su questo grave squarcio di illegalità”. Conclude il leader M5S: “Un ringraziamento per aver scoperchiato questo sistema ai magistrati, quelli che questo Governo mette nel mirino ogni giorno con attacchi sguaiati e irresponsabili”.