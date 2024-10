Venerdì notte è stato inferto un colpo doppio alla comunità di San Giorgio del Sannio. I ladri sono entrati in azione nelle scuole del capoluogo dell’Istituto comprensivo ‘Montalcini’. Non hanno solo provocato danni e portato via una ingente refurtiva: hanno lasciato docenti e studenti senza importanti strumenti alla didattica. Ieri mattina l’amara scoperta, con i carabinieri dalle prime ore del mattino impegnati in un sopralluogo in via Bocchini, intenti a ricostruire i fatti e accertare il peso del bottino.

