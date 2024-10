Migranti: Salvini posta notizia stupro a Bolzano, ‘per giudice ‘risorsa’ straniera da tenere?’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Vediamo se ci sarà anche in questo caso un giudice che ci obbligherà a tenere in Italia pure questa preziosa “risorsa” straniera…”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, postando la notizia di una 14enne stuprata a una fermata del bus a Bolzano, un caso che ha portato all’arresto un 40enni di origini pachistane.

“MENO CINQUANTAQUATTRO ALLA SENTENZA – scrive poi a caratteri cubitali il leader della Lega richiamando il processo Open Arms -: CONDANNATO O ASSOLTO PER AVER FERMATO L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA?”.

#20dicembre