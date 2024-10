Esito investigativo molto rapido e risolutivo quello impulsato dai Carabinieri di Benevento riguardo lo scontro tra giovani divenuto vera e propria rissa prima all’interno di un locale in via Erik Mutarelli e poi in strada.

Tutto è scaturito da un diverbio verbale tra un giovane di origine brasiliana e uno di origine tunisina per vecchi rancori mai sopiti tra di loro. Parole incendiarie che hanno innescato uno scontro fisico con botte da orbi e lancio di bottiglie, prima all’interno del locale e poi all’esterno del medesimo. In cinque hanno riportato ferite tali da richiedere medicazioni in ospedale. Una bruttissima vicenda che avrebbe potuto avere un finale tragico. Ferite anche due ragazze, del tutto estranee allo scontro innescatosi dopo l’alterco tra i due protagonisti principali e in negativo della vicenda.

Sette i soggetti ritenuti coinvolti nella rissa e indagati per questo reato, di età tra i 21 e i 35 anni.

