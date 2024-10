Manovra: Gasparri-Barelli, ‘nessun turn over per comparto sicurezza-difesa’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Nella legge di bilancio l’eventuale turn over del personale non riguarderà il comparto sicurezza-difesa rispetto al quale il governo di centrodestra e, in particolare, Forza Italia hanno preso un impegno serio e chiaro. Abbiamo assunto ogni iniziativa per far sì che questa norma sia interpretata nella maniera doverosa”. Lo dichiarano i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli.

“Dopo aver stanziato cifre ingenti per il rinnovo del contratto per il comparto sicurezza-difesa – proseguono i due azzurri – gli organici delle Forze di Polizia sono stati rafforzati. Grazie alla rinnovata politica fiscale vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro, che saranno impiegati per gli straordinari del comparto a cui si aggiungeranno altri stanziamenti per gli straordinari delle Forze armate. Per Forza Italia la tutela del comparto sicurezza-difesa è una priorità e proseguiremo con determinazione nella politica di incremento degli organici già avviata, in questi anni, dal governo di centrodestra”.