Maltempo, è ancora allerta sull’Italia: riprese ricerche di Davide Fiorin

Genova , 27 ott. – (Adnkronos) – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche di Davide Violin, il 62enne scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano, nel genovese. Violin è un ristoratore molto noto nella zona ed è marito dell’assessore all’ambiente del Comune di Arenzano, Lucia Ferrari. L’uomo è scomparso a causa del nubifragio che ha colpito il savonese e il ponente genovese, in particolare Varazze, Cogoleto e Arenzano, dove si è formato un temporale autorigenerante. Violin si trovava in via Pecorara, in località Terralba.

Secondo quanto ha raccontato la moglie, potrebbe essere rimasto travolto da uno smottamento causato dall’esondazione di un torrente. Nella zona erano presenti tre auto, una di queste è stata ritrovata accartocciata. Non è chiaro se Violin fosse uscito di casa per spostare la propria auto e metterla al riparo dalla furia del nubifragio. Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e capitaneria di porto.

Nella notte sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco legati al maltempo in Liguria. In via Biscaggia, nel comune di Mele, nell’entroterra genovese, una frana ha isolato gli abitanti di tre palazzine, evacuati ieri sera. A Genova si segnalano frane in via Acquasanta, chiusa al transito all’altezza del civico 72 e in via Fiorino, chiusa al transito all’altezza di viale Malenchini. L’allerta arancione prosegue su gran parte della regione fino alle 14.

La circolazione è ancora fortemente rallentata e viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario per un guasto alla linea tra Spotorno e Finale Ligure. In corso l’intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con .

Linee Savona-Alessandria e Savona-Torino: la circolazione permane sospesa a San Giuseppe di Cairo, prosegue l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco. I treni Regionali possono subire ritardi e cancellazioni. Attive corse con bus tra Savona e Mondovì.

Linea Bologna-Pistoia: la circolazione resta sospesa tra Sasso Marconi e Marzabotto anche oggi fino alle 16 per danni dovuti al maltempo. I treni Regionali subiscono cancellazioni o limitazioni di percorso. L’interruzione interessa anche la circolazione stradale, pertanto non possono essere garantite corse con bus.