Le pagelle – Viviani vola, muro Nunziante

Nunziante 6,5: Tira fuori il massimo nel momento più incerto, quando l’amnesia di Berra regala a Paglino il pallone dell’1-0, cancellato da un intervento super. Preciso anche in uscita, senza esitazioni: 4° clean sheet di fila, mica male per un 17enne.

Oukhadda 6: C’è da faticare più del previsto in corsia per tenere a bada una Casertana che ha fame, piglio e voglia di lasciare il segno. Ci prova al volo in avvio, mandando in crisi gli avversari. A testa altissima fino all’ultimo secondo, da trascinatore

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia