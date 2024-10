Furto banche dati: Tajani, ‘inaccettabili i dossieraggi, è minaccia alla democrazia’**

Santa Flavia (Palermo), 27 ott. (Adnkronos) – “E’ una questione di sicurezza. Quando noi parliamo di un impegno forte che ci deve essere per la sicurezza non è solo quella per le strade ma la sicurezza dei nostri dati riservati. Utilizzare dati che non dovrebbero essere diffusi diventa un reato. Poi vengono utilizzati per battaglie interne. Questa storia dei dossier è inaccettabile. Noi lo diciamo da tempo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani parlano dell’inchiesta sul furto delle banche dati. “Anche l’uso finalizzato alla pubblicazione delle intercettazioni è una vergogna – dice – Abbiamo limitato l’uso delle intercettazioni. Ma è tutto un modello che non funziona. Infilarsi nella vita privata della gente per poi utilizzare i dati a fini economici o politici è davvero una minaccia alla democrazia. Per questo va estirpato subito, questo male. Non è escluso che poi questi dati possano essere usati anche da chi è nostro nemico anche dal punto di vista geostrategico. Non è escluso che li utilizzi la Russia o altri paesi che non sono nostri amici”, conclude.