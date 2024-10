+Europa: da assemblea ok a IV congresso, Magi ‘partito vivo e democratico’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – L’assemblea Nazionale di +Europa ha dato il via libera alla convocazione del quarto congresso del partito. La fase congressuale per il rinnovo degli organi statutari si terrà tra gennaio e febbraio 2025. L’assemblea, che si è riunita a Roma questo fine settimana e che si è aperta con un applauso per Emma Bonino, ha approvato all’unanimità la proposta di delibera del segretario Riccardo Magi e della presidente dell’Assemblea Manuela Zambrano per la convocazione del congresso.

“Il successo del referendum sulla cittadinanza ottenuto attraverso la piattaforma pubblica e gratuita per la raccolta delle firme online, la battaglia contro il reato universale di gestazione per altri, la lotta per le libertà civili ed economiche a partire da taxi e balneari, la denuncia dei centri di detenzione per migranti in Albania, il sostegno all’Ucraina, l’opposizione ferma al governo Meloni: +Europa avvia il percorso per il suo quarto congresso e si conferma un partito vivo e pienamente democratico per tutti coloro che credono nello Stato di diritto, nel rilancio dell’integrazione europea, contro il ritorno del nazionalismo che ci porterebbe al disastro”, ha detto Magi.