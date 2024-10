L’occasione per allungare il passo rispetto ad alcune inseguitrici (Monopoli, Trapani e Picerno) e per tenere a distanza di sicurezza le altre (Audace Cerignola, Catania ma anche l’Avellino) è davvero ghiotta.

Il derby di questo pomeriggio contro la Casertana potrebbe dare ulteriore slancio alla marcia di un Benevento che vuole continuare nel percorso netto davanti al pubblico amico, in un ‘Vigorito’ dove finora ha sempre vinto. Riuscirci consentirebbe ai giallorossi di infilare la terza vittoria consecutiva e la sesta casalinga, ma soprattutto di mostrare un altro passo rispetto a una concorrenza che fa fatica a tenere i ritmi che la Strega sta imponendo al campionato. Qualche altro scossone all’alta classifica potrebbe arrivare, a patto però che il Benevento faccia il suo: ossia aggiudicarsi questo terzo derby stagionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia