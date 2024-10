“Siamo stati convocati in fretta e furia in Consiglio comunale per essere informati e per discutere sui fitti non pagati dal complesso industriale Tta Srl. L’aula del Consiglio comunale si è riempita di cittadini interessati ed erano presenti anche le rappresentanze sindacali. Non è stata registrata la presenza di rappresentanti del complesso industriale, benché auspicata in sede di Conferenza dei capigruppo”. Così la nota dei consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Maltese, Giulia Abbate, Giuseppe Stravino, Gennaro Falazarano e Biagio Supino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia