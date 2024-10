Mo: Conte, ‘pace si allontana sempre di più, Italia reciti un ruolo’

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “Si allontana sempre di più il percorso di pace, un orizzonte di sicurezza per l’intero quadrante medio orientale. Si riacutizza il conflitto, siamo fortemente preoccupati”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a proposito della situazione in Medio oriente, a margine di una iniziativa a Modena.

“Ci auguriamo che l’Italia possa finalmente avere un ruolo. Essendo nel cuore del Mediterraneo, vedere che si infiamma un conflitto alle nostre porte ci preoccupa fortemente -ha aggiunto il leader del M5s-. Vorremmo che l’Italia potesse recitare un ruolo e indirizzare un percorso di pace e sicurezza che non può che passare da due popoli due Stati”.