Ucraina: Zelensky, ‘oltre piano vittoria, sviluppiamo settori economico e militare’

Kiev, 25 ott. (Adnkronos) – L’Ucraina sta sviluppando un piano interno per rafforzare il Paese in ambito economico, militare e informatico. Lo ha detto, nel suo discorso serale di ieri, il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui, il piano interno, insieme al piano della vittoria, garantirà che l’Ucraina “abbia le giuste risposte a tutte le sfide di quest’anno e del prossimo anno”.

La conferma arriva pochi giorni dopo che una fonte vicina all’ufficio presidenziale aveva dichiarato al Kyiv Independent che l’Ucraina sta preparando un piano d’azione, non alternativo a quello della vittoria, per resistere alla guerra su vasta scala della Russia.